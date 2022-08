Wer kennt sie nicht, die dynamischen Strichmännchen mit eigenartigen Eisstielbeinen und kreisrunden Köpfen? Sie sind nur ein Beispiel für die ikonische Gestaltung von Otl Aicher. Extra für die Olympischen Spiele 1972 entworfen, wurden beispielsweise seine Piktogramme wegweisend – und sie sind es bis heute. Im Bröhan-Museum ist nun ein breites Spektrum seines "Olympia72"-Designs zu sehen. Aber warum eigentlich in Berlin und nicht in München? "Ohne Berlin 1936 hätte es Olympia 1972 in München so nicht gegeben", sagt Kurator Tobias Hoffmann. "Deswegen macht's Sinn, das eben auch in Berlin zu machen". Und er hatte das Glück, einen begeisterten Sammler von Olympia ’72 in Berlin kennenzulernen. So mussten alle Exponate nur von Schöneberg nach Charlottenburg transportiert werden.