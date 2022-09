Bei den 35. Jüdischen Kulturtagen gibt es für eine Woche jüdische Kultur in Konzerten, Filmen, Ausstellungen zu erleben. Das Besondere an diesem Jahr ist der Fokus auf Comedy und das große Street-Food-Festival. Von Miron Tenenber

Ausgestattet mit einer kleinen Drum Machine, also einem elektronischen Mini-Schlagzeug, und einem DJ-Setup hat er bereits von Ibiza bis Johannesburg und von New York bis Rio für extatische Nächte gesorgt.

Zum Anfang der Jüdischen Kulturtage am Samstagabend wird erst einmal gefeiert: Das Opening übernimmt der erfolgreiche israelische Sänger und Netflix-Star Idan Amedi. Danach bringt der als "DJ Number One" gekürte Drummer und Discjockey Tomer Maizner eine seiner legendären Life Percussion Shows auf das ehrwürdige Parkett von Clärchens Ballhaus.

Der jüdische Humor sei ihm besonders wichtig, betont Toubiana: "Denn wir wollen von dieser Totenkultur weg." Das sieht auch der Gemeindevorsitzende Gideon Joffe so. Er möchte das Jüdische aus dem Scheinwerferlicht von Nahost-Konflikt, Judenhass und permanentem Gedenken rücken: "Das macht einfach keinen Spaß und auch für die Juden ist es sehr müßig. Umso glücklicher sind wir, in diesem Jahr, die lustigsten Kulturtage aller Zeiten präsentieren zu können."

Gute Laune ist den Menschen hinter den Jüdischen Kulturtagen in diesem Jahr besonders wichtig. Mit dem neuen Intendanten Abraham Toubiana, der nach sechs Jahren auf Gerhard Kämpfe folgt, kommt auch ein humoristischeres Programm: "Ich möchte das anbieten, was ich selber gerne mag!" Das überrascht nicht, wenn man weiß, dass der 45-jährige Kulturmanager neben seinen Berufen als KFZ-Mechaniker und Schauspieler auch bereits als Comedian seine Witze auf der Bühne zum Besten gab.

Die zwei israelischen Filme (mit englischen Untertiteln) gehen auch das Heitere an. In "Greener Pastures" wird Gras aus dem Altersheim verkauft wird, während bei der Doku "On This Happy Note" die Hinterbliebenen mit der Heiterkeit der Verstorbenen fremdeln.

Kurz tut sich auch Abraham Toubiana in der neuen Rolle als Intendant mit dem proklamierten Humor schwer. Ihm wäre gesagt worden, dass er bloß keine Witze erzählen solle. Doch er entschließt sich, dem Rat nicht zu folgen: "Ich bin hier in Deutschland geboren, bei Düsseldorf, in Erkrath und ich habe einen sehr guten Freund, Matthias. Bei uns findet das Leben nicht im Wohnzimmer statt, sondern in der Küche - es dreht sich immer um das Essen. Meine Oma war da und beschwerte sich: 'Mischpoche! Mischpoche! Mischpoche!' Und dann kommt mein Freund Matthias zu meiner Oma und fragt: 'Sag mal, Mischpoche, ist das was zu Essen?' 'Nein', sagt sie, 'Das ist etwas zum Kotzen!'"