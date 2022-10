Also irgendetwas machen Placebo auf jeden Fall ziemlich richtig. Ihr Sound ist eigentlich out, er klingt immer noch wie zur Hochzeit der Band Anfang der 2000er, als Indie-Rock das große Ding war und Placebo sich in die Herzen von Millionen Teenagern und jungen Erwachsenen spielten. Heute klingt Jugendkultur ganz anders, aber trotzdem hat es das aktuelle Album der Band "Never Let Me Go" auf Platz 1 der Charts geschafft. Und die Berliner Mercedes-Benz-Arena, in der die Band an diesem Donnerstagabend spielt, ist proppenvoll.