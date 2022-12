Die legendäre Ostrock-Band City hat sich nach 50 Jahren mit einer großen Tour von ihren Fans verabschiedet. Das allerletzte Konzert in der Berliner Mercedes-Benz Arena war für Corinne Orlowski ein emotionales Finale.

Ach, wie doch die Zeit vergeht. Gerade hieß es bei City noch: "Ohne Bass und ohne Haare rocken wir die 80er-Jahre." Und jetzt? Vor 50 Jahre starteten City in Berlin-Köpenick. Dann: Höhen und Tiefen - das echte Leben eben. Aber die Glatze ist bei den Ostrockern geblieben.

Am Freitagabend versammelten sich tausende Fans in der Heimat Berlin, mit überdurchschnittlich vielen Lederjacken und Cowboyhüten, um sich zu verabschieden - und damit auch ein bisschen von der eigenen Lebensgeschichte. Denn die Musik von City ist und war identitätsstiftend.

Ganz am Anfang waren die Songs von City noch absolute Jungsmusik. Aber weil sie irgendwann auch "Määdschen", wie Frontsänger Toni Krahl sagt, vorne am Bühnenrand sehen wollten, hätten sie die Violine ausgepackt. Spätestens seit diesem markanten Geigensolo ist City Kult. Nicht nur im Osten. "Am Fenster" war der größte Erfolg eines DDR-Songs im Westen, ein gesamtdeutsches Volkslied.