Wirtschaftssenator Schwarz will ICC zum Kulturzentrum machen

Senatssitzung am Dienstag

Das stillgelegte ICC in Berlin soll zum Kunst- und Kulturzentrum werden. Diesen Vorschlag will Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) am Dienstag dem Senat vorstellen, wie aus einer Besprechungsunterlage für die Senatssitzung hervorgeht. Das Papier liegt dem rbb vor.

Demnach steht die Nutzung für Kultur im Vordergrund bei der Suche nach einem Investor für das ICC. Im Bedarfsfall sollen aber auch wieder Messen und Kongresse im ICC stattfinden können. Einzelhandel soll hingegen im ICC auch weiterhin keine Rolle spielen.

Schwarz hatte im vergangenen August gesagt, er habe keinen Zweifel, dass das ICC ein regelrechter Magnet werden könne, wie es das Centre Pompidou in Paris seit den 1970er Jahren sehr erfolgreich vorlebe.