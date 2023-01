Es schmerzte ihn, die Neuproduktion von Wagners 'Ring des Nibelungen' im vergangenen Herbst nicht dirigieren zu können und sein Konzert zum 80. Geburtstag im November ausfallen lassen zu müssen.

Barenboim hat diesen Klangkörper, die Staatskapelle geformt. Das Ensemble mit seinem dunklen, dennoch strahlenden Klang konnte zu einem Spitzenorchester wachsen und sowohl in der Staatsoper als auch auf zahlreichen Tourneen weltweit umjubelte Erfolge feiern. Mit dabei seit vielen Jahren ist die Geigerin Susanne Schergaut. Sie war lange im Orchestervorstand. "Was verbinde ich mit Daniel Barenboim? Dreißig Jahre großartiges Musizieren. Ich hoffe, dass er zufrieden und glücklich auf sein Lebenswerk gucken kann. Es ist unfassbar, was er erreicht hat. Ein Leben für drei hat er geführt."



Die Bratscherin Sophie Reuter hat den Chefdirigenten ebenfalls geachtet wegen seiner Führungsstärke und seiner genialen Musikalität. "Wenn ich an Daniel Barenboim denke, denke ich an die größtmögliche Leidenschaft für die Musik, an absolute Selbstdisziplin für sich und andere. Und ich denke an die Musik in jeglicher Form, im Gesang, in der Kammermusik, als Solist, im Orchester. Ich denke an die wundervollste Version von 'Tristan und Isolde', die ich selbst miterlebt habe. Und ich denke an einen Menschen, der für und in der Musik lebt."