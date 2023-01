Die Schauspielerin Christina Drechsler ist tot. Mehrere Medien melden den Tod der seit Jahren am Berliner Ensemble arbeitenden 41-Jährigen mit Verweis auf die Mitteilung ihres Schauspiel-Kollegen Sabin Tambrea via Instagram.

Christina Drechsler war 2003 im Alter von zwanzig Jahren am Berliner Ensemble erstmals engagiert worden. Zuvor hatte sie bereits in Ferseh-Soaps vor der Kamera gestanden. Unmittelbar nach dem Abitur studierte sie an der Ernst-Busch-Schauspielschule und gehörte schon wenige Jahren nach ihren ersten Rollen am Berliner Ensemble zu einer der wichtigen Darstellerinnen des Hauses unter der Intendanz von Claus Peymann.

Neben ihren Rollen am Theater spielte Drechsler wichtige Rolle in Filmen für Kino und Fernsehen, darunter auch in dem Film von Christian Schwochow "Die Unsichtbare", wofür sie für den Deutschen Filmpreis nominiert wurde.



In den zurückliegenden zehn Jahren war sie neben ihrer Arbeit am Berliner Ensemble auch an anderen Bühnen engagiert.