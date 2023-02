Courtesy of the Martin Wong Foundation and P.P.O.W, New York © Martin Wong Foundation

Martin Wong wurde als Kind der zweiten Generation chinesischer Einwanderer:innen 1946 in Portland geboren und wächst an der amerikanischen Westküste auf. Er lebte offen schwul und schließt sich in den 1970er Jahren als Performancekünstler der queeren Hippiebewegung der amerikanischen Gegenkultur an. Nach einem Bruch zieht er nach New York und beginnt exzessiv zu malen, er selbst bezeichnete sich ironisch als "chinesischen Landschaftsmaler".



Porträts seiner Freunde, den Graffitikünstlern und Dichtern aus den lateinamerikanischen Communities, aber auch Stadtkulissen und Zeichen vor allem aus der Gebärdensprache, prägen sein Werk. Mit Freund und Liebhaber, dem Aktivisten und "Nuyorican Poets Café"-Gründer Miguel Piñero, arbeitete Wong sogar zusammen, etwa an Bildern wie "Portrait of Miguel Piñero" (1982). Die Erfahrungsberichte seines Freundes nutzte Wong als Grundlage für seine imaginierten Gefängnisszenen, die Raum für seine homoerotischen Fantasien entstehen liessen. Nach seiner HIV-Diagnose beschließt Wong 1994 aufgrund der schlechten Versorgungslage zurück in sein Elternhaus zu ziehen, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1999 von seiner Mutter gepflegt wird.