In Ostbrandenburg bewerten die Kultureinrichtungen die Förderung überwiegend positiv. Das Kleistforum in Frankfurt (Oder) hat beispielsweise bereits angekündigt, einen entsprechenden Antrag zu stellen, sagt Sprecherin Nora Weise. "Wir sind an das Fernwärmesystem angeschlossen und haben zum Glück langfristige Verträge. Natürlich hat auch die Dezember-Hilfe auch geholfen. Aber trotz allem haben wir in diesem Bereich gestiegene Kosten." Um die Kosten abzufedern, sei der Fonds sinnvoll, so Weise weiter.

Auch das Theater am Rand im Oderbruch will einen Antrag auf Fördergelder stellen. Allerdings nur für Strom, da die Einrichtung mit Holz und einer Dieselheizung heizt. Diese würden jedoch nicht gefördert, sagt Uwe Wolf vom Theater. "Wir freuen uns, dass an die Kultur gedacht wird. Aber an unserer Art zu Heizen ist leider nicht gedacht worden oder sie ist ganz bewusst nicht dabei."

Sendung: Antenne Brandenburg, 21.02.2023, 05:30 Uhr