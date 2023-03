Winfried Glatzeder: Ich war Paul. Paul war ein Karrierist, und ich war sozusagen geil darauf, in der Volksbühne viele interessante Rollen an Land zu ziehen. Und bei jeder Arbeit war ich geil auf Erfolg und habe versucht, jede Arbeit so ernst zu nehmen, dass die Regisseure, die mich interessierten, sagen: Mit dem lohnt es sich vielleicht zu arbeiten.

Was ist Ihnen denn von den Dreharbeiten besonders in Erinnerung?

Es war ein hartes Arbeitspensum. Nicht nur für Angelika, die nämlich nebenbei noch eine Theaterproduktion hatte und, glaube ich, noch einen anderen Film drehte. Auch für mich, weil ich am Theater auch schon wieder probte.

Diese Drehzeit 1972 fand unter unsäglichen, schwierigen Bedingungen statt, weil auch alles relativ schnell zusammengeknallt wurde. Ich kann mich besonders erinnern an das abgefahrene Bild in der Stralauer Bucht, wo die abgewrackten Spreekähne der Schalck-Golodkowski Truppe lagen und nach und nach Richtung Holland und Westdeutschland verkauft wurden. Und in diesem Müllplatz haben wir gedreht. Wir haben also den Kahn aufs Wasser rausgezogen, vor das Glaswerk und haben darauf gedreht.