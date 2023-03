Die Komische Oper Berlin will das Oratorium "Das Floß der Medusa" von Hans Werner Henze in einem einen Hangar des stillgelegten Flughafens Tempelhof aufführen. Das aufwendige Werk soll mit einem rund 200 Menschen umfassenden künstlerischen Ensemble vom 16. September an fünf Mal vor jeweils etwa 1.600 Besucherinnen und Besuchern aufgeführt werden, wie das Haus am Montag mitteilte.

Die Inszenierung übernimmt demnach der Regisseur Tobias Kratzer, der 2025 als Intendant an die Staatsoper Hamburg geht.