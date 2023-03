Brandenburgs Museums-Bestände sollen künftig in die digitale Welt überführt werden. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) übergibt dafür am Freitagmittag in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) das erste sogenannte "Digi-Mobil". Das Gerät ermöglicht es, die verschiedensten Dokumente und Gegenstände zu erfassen und zu inventarisieren.

Der tischgroße Prototyp mit Kameras wurde von der Fachhochschule Potsdam gemeinsam mit dem Museumsverband des Landes Brandenburg erarbeitet. Fünf weitere mobile Arbeitsstationen sollen noch in diesem Jahr in Museen in Pritzwalk (Prignitz), Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin), Perleberg (Prignitz) und Eberswalde (Barnim) sowie in Museen des Landkreises Oberspreewald Lausitz eingesetzt und getestet werden.