Richard Strauss' "Arabella" an der Deutschen Oper

So 19.03.23 | 12:49 Uhr | Von Maria Ossowski

Wie verbirgt man die Tiefe unter der Oberfläche? Das fragte sich der Dichter Hugo von Hofmannsthal, als er mitten in den politischen Wirren der 1920er Jahre das Libretto für die Komödie "Arabella" schrieb. Eine krude Story? Von Maria Ossowski

Wie bringt man eine Oper auf die Bühne, die im kaiserlichen Wien des späten 19. Jahrhunderts spielt und auf den ersten Blick so gar nicht mehr in unsere Lebenswirklichkeit passt?

Ein verarmter, spielsüchtiger Graf will seine schöne ältere Tochter Arabella vor allem reich verheiraten, während die jüngere, Zdenka, Arabellas Bruder spielen muss, denn zwei standesgemäß aufwändige Garderoben können die Eltern sich nicht mehr leisten. Zdenka liebt Matteo, den Verehrer von Arabella, was der nicht ahnt. Arabella liebt Mandryka, den fremden reichen Landherrn aus Kroatien. Die androgyne Zdenka lockt Matteo ins Bett, in dem sie vorgibt, Arabella zu sein, viele Eifersüchteleien folgen und zum Schluss finden sich die Paare.