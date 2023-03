Zwei Grimme-Preise gehen in diesem Jahr an Produktionen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb). Das teilte das Grimme-Institut am Dienstag mit.

In der Kategorie Kinder und Jugend wird nach Angaben des Grimme-Instituts der "Sandmann" ausgezeichnet. Die Folge "Recycling-Fahrzeug" mache Nachhaltigkeit "kindlich begreifbar", hieß es zur Begründung. In der Folge ist der Sandmann in einem Recycling-Fahrzeug unterwegs: Die Kinder werfen ihren Müll in das "Maul" der Maschine - und dort verwandeln sich alte Joghurtbecher in einen Bastel-Elefanten. Produziert wurde die Folge durch "Anderthalb Medienproduktion" für den rbb.