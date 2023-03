Georg Friedrich Prinz von Preußen hat in einem Interview angekündigt, dass das Haus Hohenzollern auf Entschädigungsansprüche für Tausende Kunstwerke verzichtet. Darunter sind auch zahlreiche Objekte, die sich in Brandenburg befinden.

Im jahrelangen Rechtsstreit zwischen dem Haus Hohenzollern und der öffentlichen Hand über die umstrittene Entschädigung von nach 1945 enteigneten Gegenständen und Immobilien will das Haus Hohenzollern einem Medienbericht zufolge einen Teil seiner Forderungen an den deutschen Staat aufgeben. Entsprechend äußerte sich Georg Friedrich Prinz von Preußen in einem Interview mit der "Welt".



Demnach verzichten die Hohenzollern auf rund 4.000 Objekte, "Kunstwerke und Ausgleichszahlungen", wie von Preußen der "Welt" sagte. Zur Begründung führte er an, ein gerichtliches Verfahren werde vermutlich noch weitere Jahre dauern. Zudem wolle er den "Weg freimachen für eine unbelastete Debatte". Im Streit um die Entschädigungen hatte das Haus Hohenzollern auch Wissenschaftler und Journalisten verklagt.



In dem Verfahren ist entscheidend, ob der Kronprinz Wilhelm von Preußen während des NS-Regimes die Nationalsozialisten maßgeblich unterstützt hat. Laut Gesetz bekommt keinen Ausgleich, wer dem NS-System "erheblichen Vorschub geleistet hat". Wilhelm von Preußen ist der Urgroßvater von Georg Friedrich Prinz von Preußen, der die Familie nach außen vertritt.