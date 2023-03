Wanda ist das heißeste Pop-Rock-Phänomen aus Österreich seit Falco. Vor zehn Jahren trat die Wiener Band erstmals in Berlin auf. Nun war Wanda wieder in der Hauptstadt zu Gast und begeisterte in der Max-Schmeling Halle. Alexander Soyez war dabei.

Vor ein paar Tagen sah es kurz so aus, als könnte der große Wanda-Auftritt in Berlin ins Wasser fallen. Anfang der Woche musste die Wiener Band den geplanten Auftritt in Ravensburg absagen und ihre Deutschlandtour schien auf der Kippe zu stehen, weil Frontmann Marco Wanda an einem Bandscheibenvorfall litt.

Glücklicherweise aber gab es schon einen Tag später beim nächsten Stopp in München Entwarnung. Dank Schmerzmittel und intensiver ärztlicher Betreuung konnte es weitergehen. Beim Auftritt in der Max-Schmeling-Halle am Freitag war der Bandscheibenvorfall nicht mal mehr eine Erwähnung wert - und schon gar nicht zu spüren.