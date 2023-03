Antisemitismus wird ihm seit Jahren vorgeworfen, neuerdings auch Kreml-Propaganda: Die Diskussion um Auftrittsverbote für Roger Waters nimmt an Fahrt auf. Gegner und Unterstützer des Ex-Pink-Floyd-Stars bringen sich in Stellung. Von Matthias Pohl

Der Musiker Roger Waters, ehemaliges Mitglied der legendären Band Pink Floyd, kommt für einige Konzerte nach Deutschland. In Berlin soll er am 17. und 18. Mai auftreten. In Frankfurt und in München gibt es konkrete Bemühungen, seine dort geplanten Konzerte abzusagen. Auch in Hamburg und Köln laufen Proteste.

Der heute 79-jährige Musiker ist nach eigenen Angaben Teil der BDS-Bewegung. BDS steht für Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen Israel. Der Deutsche Bundestag stuft die Kampagne nach einem Beschluss von 2019 [bundestag.de] als antisemitisch ein. Die hessische Landesregierung und der Magistrat der Stadt Frankfurt, die sich um eine Absage des Konzerts am 28. Mai in der Festhalle bemühen, nannten Waters einen der "reichweitenstärksten Antisemiten der Welt".

Ja. Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat Waters klar Position für Putin bezogen. Der "Berliner Zeitung" [Bezahlinhalt] gab er vor wenigen Wochen ein Interview, in dem er zu den Gründen für die "militärische Spezialoperation" sagte: "Erstens will er (Putin, d. Red.) den potenziellen Völkermord an der rus­sischsprachigen Bevölkerung im Donbass ver­hindern. Zweitens: Er will den Faschismus in der Ukraine bekämpfen." Von den USA spricht Waters in diesem Konflikt als "Hauptaggressor". Der russische Ex-Präsident Dimitri Medwedew, der dem Westen gerne mal mit Atomwaffen droht, jubelte in den sozialen Netzwerken: "Pink Floyd forever".

Am 8. Februar 2023 sprach Waters in einer Videoschalte vor dem UN-Sicherheitsrat zum Ukraine-Krieg - auf Einladung Russlands. Zwar verurteilte er den russischen Angriff, bestand aber darauf, dieser sei "nicht unprovoziert" erfolgt. "Wie traurig für seine früheren Fans, dass er die Rolle eines weiteren Steins in der Mauer akzeptiert, einer Mauer russischer Desinformation und Propaganda", kommentierte der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja unter Anspielung auf das Pink-Floyd-Album "The Wall".