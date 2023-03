In Russland wurde der Regisseur Kirill Serebrennikow verfolgt, verhaftet, in Hausarrest gesteckt und sein Theater geschlossen. Seit dem Überfall auf die Ukraine lebt er in Berlin und inszeniert jetzt an der Komischen Oper. Von Maria Ossowski

Auch bei der anschließenden Uraufführung vom Left Bank Theatre in Kiew, in Koproduktion mit dem Deutschen Theater, klingen poetische Töne an. Die Inszenierung der erfolgreichen Regisseurin Tamara Trunova sollte ursprünglich in Kiew Premiere feiern, Plakate waren schon gedruckt: "Hamlet" stand darauf – Probenbeginn am 24.2.2022. Am Tag der russischen Invasion. Auf dem Programmzettel in Berlin steht nun "Halt" statt "Hamlet", das M und E, also das "Me" ist durch Sternchen ersetzt. "Hamlet without Me" erklärt die Regisseurin, "Hamlet ohne mich".

Und so ist aus dem Drama um den zaudernden dänischen Prinzen ein Stück ohne Stück geworden, eine Leerstelle, eine Geschichte, die sich allein im Kopf der Schauspieler:innen abspielt. Auf der Bühne zunächst nur ein paar Stühle, Oleh Stefan begrüßt zum Publikumsgespräch, so als hätten wir die "Hamlet"-Vorstellung soeben auf der Bühne gesehen. Und als seien wir im Left Bank Theatre in Kiew.

Man warte, sagt er, nur noch auf die Kolleg:innen in der Garderobe, dann könne das Gespräch beginnen. Als die dann eintreffen, wird klar: Das komplette Ensemble lebt in einer imaginierten Welt, in der der Krieg nie ausgebrochen ist: Was seien das noch für Zeiten gewesen, erzählen sie, als man Krieg in der Ukraine zu befürchten hatte. Es dauert lange, bis die Schauspieler:innen begreifen: Wir sind nicht in Kiew und es gab auch keine Hamlet-Aufführung. Doch vielleicht ist diese Realität selbst nur ein böser Traum? Wie zum Beweis rattert der eiserne Vorhang nach oben und legt sechs blutrote Weihnachtsbäume frei, die es doch unmöglich in der Wirklichkeit geben kann.