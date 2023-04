Wenn er als Musiker am Klavier sitzt, dann sitzt da also auch immer der Film-Star - und kurz vor Ende der Show geben ihm seine Musiker sogar eine kleines "Jurassic Park"-Motiv Ständchen zur Freude des Publikums.

Bei jedem Auftritt, jedem Album, jeder Ankündigung von Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra muss man immer noch zuallererst darauf hinweisen, dass man ihn natürlich nicht unbedingt als Musiker kennt, sondern eher als Film-Star. Seinen Durchbruch hatte er in David Cronenbergs "Die Fliege" Mitte der 1980er Jahre und später folgten solche Blockbuster wie "Independence Day" oder "Jurassic Park".

Es geht bei den Auftritten von Jeff Goldblum - wie am Montag im Haus des Rundfunks in Berlin - aber nicht nur um die Musik, auch wenn die Stücke bekannt, die Arrangements eingängig und die sechsköpfige Band grandios ist. John Storie an der Gitarre, Alex Frank am Bass, Joe Bagg an der Orgel, James King und Scott Gilman am Saxophon und Kenny Elliott am Schlagzeug sorgen für eine überzeugende musikalische Qualität.

Neben seiner Begleitung am Klavier gehört aber Goldblums ebenso einzigartiger wie unwiderstehliche Charme zum Reiz des Konzerts, dass nicht nur Konzert ist, wenn Goldblum den puren Jazz-Genuss als nahbarer Star, als fröhlicher Gastgeber und als leidenschaftlicher Quizmaster auflockert. Gekleidet in schwarzer Lederjacke, schwarzer Jeans, liebenswert kauzig und voller Energie wirkt er dabei auf auf eine Art immer noch wie ein kleiner großer Junge.

Man merkt ihm den Spaß an, den er hat, ob nun am Klavier oder wenn er zwischendurch immer wieder das Publikum zu kleinen Ratespielen animiert. Auf Zetteln, die ihm sein Tour-Manager und einer seiner besten Freunde reicht, bekommt er die Fragen und er improvisiert daraus immer Quiz-Einlagen. Abgestimmt auf den Auftritt in Berlin zum Beispiel werden deutsche oscarnominierte Filme und deutsche Anmach-Sprüche abgefragt. Er lässt ironisch abstimmen, ob man ihn für einen Aufschneider hält oder ob die Gäste im Saal lieber Hunde oder Katzen mögen, weil als nächstes Lalo Schifrins "The Cat" auf dem Konzertprogramm steht.