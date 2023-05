2017. Lena will ihren 50. Geburtstag in Jena feiern. Doch erst muss sie ihren Vater aus dem Donbass evakuieren, der seine Heimat nicht verlassen will, aus Angst, sie nie wieder zu sehen. "Die zerteilen uns hier wie ein Stück Brot", ruft er ins Telefon. "Da steht kein Haus, keine Straße mehr, niemand kann da je wieder zurück." Und Lena versucht zu beruhigen: "Irgendwann wird es gehen. Wenn das alles vorbei ist."

Wenn das alles vorbei ist – es klingt heute noch absurder als beim Erscheinen des Romans 2021, vor der russischen Komplett-Invasion. Es sind diese ersten Szenen auf der Bühne, die ins Bewusstsein rufen, wie gegenwärtig diese Migrationsgeschichte von vier Frauen in zwei Generationen ist, die Sasha Marianna Salzmann bis zurück in die 1970er Jahre erzählt, als Lena in der ukrainischen Provinz aufwächst. In den 1990er Jahren wandert sie mit ihrem jüdischen Mann nach Jena aus und wird von der erfolgreichen Privatärztin zur Krankenschwester degradiert.