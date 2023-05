Doch kann man ein solch junges Musikfestival von einem 82-Jährigen eröffnen lassen? Klar kann man das, und sollte man auch, denn Roy Ayers steht für das, was das Festival will: Genregrenzen erweitern, auch skeptische junge Leute an inspirierende Klänge heranführen.

Der Legende nach hat Ayers sein erstes Vibraphon schon im Alter von fünf Jahren bekommen, von niemand anderem als Lionel Hampton persönlich. Seit Jahrzehnten ist er eine feste Größe in Jazz und Funk, hat lange mit dem nigerianischen Allroundtalent Fela Kuti zusammengearbeitet. Man nennt ihn den "Godfather of Neo Soul".

Ein Höhepunkt des Festivals gleich zu Beginn ist also das Konzert des Altmeisters Roy Ayers. Der Vibraphonist aus den USA ist beim XJazz! auf seiner Abschiedstournee, immerhin ist er ja schon 82 Jahre alt - eine starke Besetzung gleich zur Eröffnung am Montag.

Viele Entdeckungen und hierzulande eher noch unbekannte Künstlerinnen und Künstler sind dabei. Zum Beispiel der Syrer Milad Khawam. Der Trompeter ist seit 2015 hier in Deutschland und sein Album "To the West" kommt sehr leichtfüßig daher, aber in diesem Stück verarbeitet der Musiker aus Syrien seine Flucht in den Westen. Ein starkes Kontingent an rauer, wilder Musik kommt dieses Jahr aus Großbritannien: Die Musik der Britin Chelsea Carmichael ist vielschichtig, vertrackt, lustig, frisch – eine Entdeckung. Sie tritt am Freitagabend im Fluxbau auf, am gleichen Tag auch die Rapperin Nadia Rose, die mit ihrem Video- Hit "Skwod" eine vielbeachtete Hymne auf female empowerment geliefert hat: Freitag um 20 Uhr im Festsaal Kreuzberg. Die Mischung mache es, meint Festival-Leiter Sebastian Studnitzky: "Das ist von Anfang an unser Konzept: Wir versuchen, etablierte und internationale Acts mit lokalen Acts gleichberechtigt auf die Bühne zu stellen. Wir haben keinen einzelnen Kurator, der mit seinem Geschmack das Publikum missionieren will, sondern sind eine große Gruppe: Jeder bringt seine Ideen in die Runde." So ergibt sich Vielfalt. Schon seit dem letzten Jahr ist das Festival sehr aktiv, hat ganz bewusst ukrainische Künstlerinnen und Künstler ins Programm eingebunden. In diesem Jahr ist es etwa das Projekt RAY, mit Andrii und Anastasiia Pokaz, Sebastian Studnitzky und der "Apache Crew" – eine Performance aus Musik und Ballett.

Die frischgebackene Preisträgerin des Deutschen Jazzpreises in der Kategorie "Künstlerin des Jahres", die in Berlin lebende Performerin Sanni Est, mit Wurzeln aus Brasilien, spielt gegen Ende des Festivals. Damit hat XJazz! ziemlich viele aktuelle Preisträger im Programm, die vor kurzem in Bremen bei der Verleihung der deutschen Jazz-Preise ausgezeichnet worden sind.

Darunter eben Sanny Est mit ihrem Latin-Futurismo, aber auch Natalie Greffel. Die Sängerin und Bassistin Greffel ist in Mosambik geboren, in Dänemark aufgewachsen, lebt in Berlin und tritt am Freitagabend zusammen mit der US-Musikerin Angel Bat Dawid auf. Die Chicagoer Free-Jazz Klarinettistin und die Berliner Musikerin erzählen dabei sehr persönliche Geschichten. Weitere Tips sind das israelische Power-Trio Shalosh am Freitag im Privatclub oder die Londoner Afrobeat-Sensation KokoRoko am Sonntagabend im Festsaal Kreuzberg

Vorhang auf also für ein grandioses, buntes und lautes XJazz! Festival 2023. Es wird eklektisch werden und inspirierend. Jazz ist nicht tot – er wandelt sich – und verändert so auch die Szene in Berlin.