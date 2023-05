Die niederländische freie Gruppe "De warme Winkel" hat am Bochumer Schauspielhaus ein Stück übers Erinnern an den Holocaust inszeniert. Brisantes Thema, verschenkt durch die Inszenierung. Von Barbara Behrendt

Auch die allerletzten Zeitzeugen werden bald gestorben sein. Wie erinnern wir ohne sie an den Holocaust? Und was hat sich bis heute ins kulturelle Gedächtnis der jüngeren Generationen hinübergerettet? Eher hollywoodeske Erzählungen statt Auschwitz-Fotos und Zeitzeugenberichte? Zum Beispiel: Schindlers Liste?

Im Rahmenprogramm des Theatertreffens werden in diesem Jahr Performances von und mit ukrainischen Künstler:innen gezeigt. So auch "Linie 8 und Pudding für alle", ein Projekt mit ukrainischen und deutschen Jugendlichen am Jungen Deutschen Theater Berlin. Von Barbara Behrendt

Ausgerechnet Steven Spielbergs Schindlers Liste. Ein Film, der den guten Deutschen zeigt, der Juden rettet. Fast 30 Prozent aller Deutschen glauben, diese Studie wird kurz zitiert, ihre Vorfahren hätten Jüdinnen und Juden gerettet – dabei waren es in Wirklichkeit nur 0,3 Prozent. So weit ist es mit der angeblich weltmeisterlichen deutschen Erinnerungskultur dann also doch nicht her. "Stanley Kubrick hat gesagt: Warum ist Schindlers Liste ein Film über den Holocaust? Es ist ein Film über Erfolg. Sechs Millionen Menschen wurden ermordet. In Schindlers Liste werden 600 gerettet."

Es ist also ein ungeheuer brisantes Thema, dass das niederländische Theaterkollektiv "De Warme Winkel" mit dem Ensemble des Bochumer Schauspielhauses auf der Bühne diskutiert. Nur leider springt die Gruppe dabei von einem halb ausgegorenen Gedanken zum nächsten. Bis nur lauter lose Enden bleiben.