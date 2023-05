Der Schauspieler Dominik Dos-Reis ist am Pfingstmontag mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis 2023 ausgezeichnet worden. Er bekam den mit 5.000 Euro dotierten Preis am Mittag im Haus der Berliner Festspiele überreicht, zum Abschluss des diesjährigen Theatertreffens. Dos-Reis wurde für seine schauspielerische Leistung in der Inszenierung "Kinder der Sonne" in der Regie von Mateja Koležnik geehrt. Die Inszenierung, eine Produktion vom Schauspielhaus Bochum, wurde beim Theatertreffen am 25. und 26. Mai im ausverkauften Haus der Berliner Festspiele gezeigt. Hier können Sie die Inszenierung auch kostenlos in voller Länge in der Mediathek der Berliner Festspiele sehen [mediathek.berlinerfestspiele.de].

Edgar Selge, Schauspieler, Autor und Juror des Darstellerpreises, hatte Dos-Reis als diesjährigen Preisträger ausgewählt. Zuvor hatte sich Selge die zum Theatertreffen eingeladenen zehn Inszenierungen angesehen. "Dominik Dos-Reis verfügt über ein seltenes lyrisches Feuer und gleichzeitig über erstaunliche Genauigkeit im realistischen Spiel. Er entwickelt seine Rolle aus der Wahrnehmung seiner Kolleg*innen. Er ist ein traumhaft präsenter Ensemblespieler", erklärte Selge laut der Pressemitteilung zur Preisverleihung.

Dos-Reis wurde 1993 in Niederösterreich geboren und wuchs in Österreich und Frankreich auf. Er studierte Schauspiel in Wien und hatte Gastengagements am Wiener Burgtheater. Seit der Spielzeit 2018/19 ist er Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum. Dos-Reis trat auch in Fernsehproduktionen auf, beispielsweise in der ARD-Serie "Alice" im vergangenen Jahr.