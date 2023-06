"How fucked up your life is"

Geschätzt 600 Leute sind in das Theater des Westens gekommen. Dort sollen jetzt unter dem Namen "Tingeltangel" öfter auch mal Konzerte stattfinden und Laurie Anderson macht den Anfang einer Reihe, die 100 Shows in den kommenden zwei Jahren in das Theater bringen will.

Die Fans an diesem Abend jedenfalls schreien nach wenigen Stücken erst mal wie aufgespießt. Ja, richtig, sie schreien. Weil Laurie Anderson sie darum bittet. Weil die Pole schmelzen, die Wälder brennen und überhaupt, "to see how fucked up your own life is". So die Begründung der Performerin, Dann zählt sie drei vor und der ganze Saal, in dem nun wirklich nicht nur junge Leute sitzen, denen man das eher zutrauen würde, schreit tatsächlich aus ganzer Brust.

Es klingt bedrohlich, aber auch sehr zum Lachen. Das kann ja ein interessanter Abend werden. Und es wird sogar ein ganz und gar herausfordernder. In allen Belangen, bis die Ohren bluten. Weghören oder wegsehen mag man trotzdem nicht, so ungefähr fühlt sich das an.