In diesen Räumen der "Werkstatt" können in den nächsten drei Monaten unter anderem Senior:innen Gedichte schreiben, Kinder Keramik bemalen oder generationsübergreifende Gespräche über die persönliche Ost-Vergangenheit geführt werden. Auch der Titel "Werk Statt Sammlung" macht deutlich: Die Ausstellung möchte nicht einfach nur Werke der Sammlung zeigen. Idealerweise soll sich das Museum zu einem interaktiven Ort des Austauschs mit historischer Kunst aus der DDR und der Gegenwart entwickeln.

Die Biografie des Ost-Berliner Gastkünstlers Wilhelm Klotzek (Jahrgang 1980), schließt zeitlich genau diese Lücke. Als Tausendsassa nimmt er an mehreren Stellen gleichzeitig künstlerische Eingriffe vor: Er zeigt zwei eigene Kunstwerke. Er bettet Skulpturen der Sammlung auf insgesamt fast drei Tonnen gebrauchter Berliner Gehwegplatten und reagiert mit ausgedachten Buchtiteln auf die daneben hängende Malerei. Und last but not least gestaltete er den Werkstattraum und führte mit den Schüler:innen den Collagen-Workshop durch.

Dabei können Klotzeks Arbeiten im Obergeschoss schon durchaus als eigenständiger Kommentar verstanden werden. "Kunstbuchhandlung (II)" (2022) besteht aus einer lebensgroßen Schaufensterfront aus Aluminium und Glas. In der opulenter Auslage werden unterschiedliche, realistisch aussehende Kunstbücher präsentiert. Beim Nähertreten merkt man schnell, dass die humorvollen Titel wie "Readymades - Dresdner Discounter Dilettantismus" oder "Szenen Deutscher Geschichte aus Zigarettenstummeln", vom Künstler frei erfunden und gestaltet wurden.

Doch hinter dieser witzigen Fassade steckt eine bittere Erkenntnis: Nach der Wende gestaltet sich der Zugang zum gesamtdeutschen Kunstdiskurs nicht für alle Akteur:innen gleich und dieser Zustand wird kaum öffentlich besprochen.