Rufus Berlin Montag, 17.07.2023 | 13:31 Uhr

An keinem Punkt im Artikel lese ich das Wort K.O.-Tropfen - das Susi Sorglos hier einstreut. Seit Mitte der 90er raunte das westdeutsche linksliberale Bürgertum, daß diese Band aus "Ostdeutschen Losern" garantiert irgendwie rechts seien. Jetzt diese Kampagne. Losgetreten von 2 Influencerinnen, deren Broterwerb das Bespielen der Aufmerksamkeitsökonomie ist, was in der Debatte ausgeblendet wird. Was jetzt nachgelegt wird, über 21 bzw. 27Jahre alte Erlebnisse, damals junger Frauen, wirkt in dem Zusammenhang schwach. Und Nein, ich möchte hier sexuelle Gewalt nicht klein reden (Vorwurf vorwegnehmend). Auf einer Feier in Charlottenburg sagte eine Bekannte zu mir, dass sie den Lindemann mal gesehen hat, so "groß wie der ist, wirkt wie ein Machtmensch" - na super, es bleibt immer etwas hängen. Demnächst wird mir dann jemand erzählen, dass der Flake schon so verschlagen guckt. Eindruck: es wird ein Exempel statuiert. Happy Kulturkampf noch!