Mo H. Mett Home-Office-Charlottenburg Mittwoch, 14.06.2023 | 16:02 Uhr

Mangels besseren Wissens kann und werde ich hier keine Mutmaßungen oder (Vor)verurteilung anstellen aber eines sollte jeder Teilnahmerin an diesen Partys doch vorher schon klar sein; übersetzt das doch mal und dann wird offenkundig, was es zu sehen bzw. zu zeigen gibt auf einer "after show party". Es war doch schon IMMER so im Musikbusiness: "sex, drugs, rock'n'roll" Wer wachen Verstandes ist, kann sich darüber nicht wirklich wundern, dennoch sind Straftaten dabei aufs Schärfste zu verurteilen!