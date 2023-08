Berliner Philharmoniker übertragen Eröffnungskonzert in über 100 Kinos

Der Saisonauftakt der Berliner Philharmoniker am Freitagabend wird live in über 100 Kinos übertragen.

Neben Häusern in ganz Deutschland schalten sich auch Kinos in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden dazu, wie das Orchester auf seiner Internetseite bekannt gibt. Darunter sind Kinos in Berlin, Cottbus, Falkensee, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde, Kleinmachnow und Potsdam.

Zu hören ist das Konzert zudem in rbb Kultur am Freitagabend ab 20 Uhr und später in der ARD-Audiothek.