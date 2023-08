Die Filmproduktionen "Barbie" und "Oppenheimer" sorgen in Berlin und Brandenburg für lange Schlangen an den Kinokassen. Starke Filme und schlechtes Wetter treiben die Leute ins Kino. Doch der Hype kommt auch aus dem Netz. Von Felix Michel

Vier Worte reichen der Programmchefin der Berliner Yorck-Kinos, Claudia Dostal, um die Lage auf den Punkt zu bringen: "Es läuft gigantisch gut." Die Hollywood-Streifen "Barbie" und "Oppenheimer" ziehen aktuell so viele Menschen in die Kinos wie schon lange nicht mehr. Das bestätigen diverse Kino-Betreiber von Berlin über Potsdam bis Frankfurt (Oder).

Die vergangenen zwei Wochen waren pink - zumindest wenn man Feuilletons, Popkultur oder soziale Medien verfolgt. Der Blockbuster "Barbie" wurde bereits vor dem deutschen Kinostart am 20. Juli gehypt. Aus Marketingsicht ist der Film ein voller Erfolg, mehr noch: die einst so klischeehafte Barbie wird im Film laut Kritiker*innen zu einer feministischen Ikone und kann abseits von gängigen Schönheitsidealen und Rollenbildern existieren. Medienwissenschaftlerin Prof. Joan Kristin Bleicher erklärt uns den Hype. Sie ist Professorin und Direktorin am Institut für Medien und Kommunikation der Universität Hamburg.

In den sechzehn Berliner Yorck-Kinos gehen "Barbie" und "Oppenheimer" in die vierte Kino-Woche. Seit der Premiere wurde der Barbie-Film 755 Mal in den Yorck-Kinos gezeigt. Der deutlich längere Film "Oppenheimer" (3 Std. 01 Min.) immerhin 304 mal. Yorck-Progammchefin Dostal bestätigt, dass es vor allem in den ersten beiden Wochen schwer war, überhaupt einen Platz zu ergattern. Insgesamt 80 Prozent aller verkauften Tickets gehen auf einen der beiden Filme zurück.

Den Hype kann auch Tobias Kunow vom Potsdamer Thalia bestätigen. Signifikant gute Wochen, so die Einschätzung. Dabei darf man nicht vergessen, dass das Wetter der vergangenen Wochen seinen Anteil hat, sagt Kunow. Das Kino hat wohl bei vielen den Badesee als Programmpunkt ersetzt. Vom "Run auf die Kinos" spricht auch CineStar Geschäftsführer Oliver Fock. Fünf Berliner Kinos und eines in Frankfurt (Oder) gehören zu der Kette. Überdurchschnittlich gut sei die Auslastung und auch außergewöhnlich für die Jahreszeit. Wobei das Wetter, neben den Filmen an sich, nicht der einzige Kinotreiber ist.

Wovon alle kleinen und großen Kinos berichten: Barbie hat einen neuen Hype ausgelöst. Der Film zieht Menschen in großen Gruppen, zum Teil in Pink gekleidet, in die Kinos. Gerne auch mit einer Barbie-Puppe unter dem Arm. Dass ein Kinogang als Happening zelebriert wird wie jetzt bei Barbie, habe man sonst nur in den USA gesehen, so Yorck-Programmchefin Dostal.

Im Thalia in Postdam kann man sich Social-Media gerecht vor einer Fotowand ablichten lassen. Die Kinos haben Rabatte oder Freigetränke an die vergeben, die sich Barbie und Oppenheimer direkt hintereinander ansehen.



Im Internet entstand das Phänomen Barbenheimer – also die Kombination aus Barbie und Oppenheimer. Weil die Filme sich in Genre, Aufmachung und Ton quasi genau gegenüberstehen, fliegen die Memes dazu durch das Netz. Am Anfang des Wochenendes sehe ich noch aus wie Barbie, am Sonntag wie Oppenheimer, so ein beliebter Vergleich. Wer mitreden will, muss beide Filme sehen. Für die Kinos ein Segen.