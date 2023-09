Kurz vor dem umstrittenen Auftritt von Anna Netrebko in der Staatsoper Unter den Linden haben nach Polizeischätzung rund 150 Menschen gegen die 51 Jahre alte österreichisch-russische Sängerin protestiert. Vor dem Opernhaus in der Mitte Berlins demonstrierten sie am Freitagabend mit ukrainischen Fahnen, Plakaten und "No Netrebko!"-Rufen vor Vorstellungsbeginn. Die Polizei schirmte die Demonstranten mit Gattern vom Opernpublikum ab.

Zuvor hatten der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew und der Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) die Fotoausstellung "Russian War Crimes" in der Humboldt-Universität direkt gegenüber der Staatsoper besucht. Dort zeigen Fotos die grausamen Folgen der Angriffe auf Zivilisten und Infrastruktur in der Ukraine.