Aber Lin wusste seit zwei Jahren, dass ihr wegen eines Hirntumors keine Zeit mehr bleibt. Am 31. August verstarb die Bildhauerin und Malerin mit deutsch-irakischen Wurzeln im Alter von 50 Jahren in Berlin. Sie sei "ein sehr warmer Mensch gewesen. Ein Mensch, den man wirklich in ihren Arbeiten erkennt. Sehr zugewandt, ein zurückhaltender, eleganter Mensch", erinnert sich die Museumsdirektorin Kathleen Reinhardt.

Seit 20 Jahren beschäftigte Lin das Thema Tiergerechtigkeit, das Machtgefälle vom Menschen zum Tier. Eine Herde aus Styropor stürmt in der zentralen Halle des Museums auf die Besucher:innen zu, lebensgroße Tiere, die sich selbst befreit haben aus den Käfigen, auf denen die Skulpturen stehen. Ein Ameisenbär, eine Wildkatze, eine Tüpfelhyäne, ein Pangolin, ein Rind. Lin May Saeed hat sie aus Abfall, aus Styroporkügelchen vom Müll oder von Baustellen, geformt und mit Bauschaum verbunden. Styropor ist das zentrale Material, das sie nutzte. Marmor und Bronze, so erzählte sie der Direktorin, würden ein paar hunderttausend Jahre halten, aber Styropor sei nie biologisch abbaubar.

Lin May Saeeds Tierskulpturen waren weltweit oft in Gruppenausstellungen zu sehen, im Museum Frieder Burda in Baden-Baden, in der Frankfurter Schirn, in Tokio, in den USA. In Deutschland ist im Kolbe Museum ihre erste Einzelausstellung zu sehen. Das Relief zweier Löwen übereinander und eines arabischen Sinnspruchs bilden den Titel der Ausstellung: "Im Paradies fällt der Schnee langsam". Die Eröffnung, konnte Lin nicht erleben. Tröstlich: ihre eindrückliche und große Kunst wird sie überleben.