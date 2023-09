Er selbst war nur denen bekannt, die genau wissen wollten, wer diesen oder jenen Hit geschrieben hat: Dieter Schneider. Frank Schöbels "Ja, der Fußball ist rund wie die Welt" und Inka Bauses "Spielverderber" stammen von ihm. Nun ist er gestorben.

Der Liedtexter Dieter Schneider ist tot. Der Autor zahlreicher Schlager-Hits von DDR-Stars wie Frank Schöbel, Inka Bause oder Ina-Maria Federowski starb am Freitag in einem Krankenhaus in Berlin an den Spätfolgen von Kinderlähmung, wie seine Familie am Samstag mitteilte. Schneider wurde 86 Jahre alt.



Der 1937 in Berlin-Weißensee geborene Schneider hat im Laufe seiner Karriere hunderte Liedtexte für sehr bekannte Schlagerinterpreten verfasst. Zu seinen bekanntesten Texten gehörten vor allem Arbeiten für Schöbel ("Looky, Looky", "Ja, der Fußball ist rund wie die Welt"), Bause ("Spielverderber") und Federowski ("Gegensätze ziehn sich an"). Er schrieb allerdings auch Titel für die vor allem in der DDR und den osteuropäischen Staaten bekannte Monika Herz, Chris Doerk, Regina Thoss oder Hartmut Schulze-Gerlach.