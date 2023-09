Bea steht an der Rampe. Zu ihrer Rechten der virile Uwe in Motorradkluft, zu ihrer Linken der zarte Ramin mit dem Ringelpulli und dem langen blonden Haar. Sie muss sich entscheiden. Und zunächst folgt sie der Liebe zu Ramin, auch wenn der sich noch von Mutti die Wäsche waschen lässt.

Mit welchem Witz, welcher Leichtigkeit und Naivität Mareike Beykirch und Jeremy Mockridge dieses junge Paar geben, ist eine Überraschung. Denn man könnte Rainald Goetz' neues Stück "Baracke" auch deutlich finsterer im Grundton anlegen. Schließlich zeichnet er die Familie als kleinste Keimzelle der Gewalt und des Hasses – ein Hass, der sich in Terror entladen kann. Bea und Uwe heißen die Protagonist:innen nicht grundlos – in ihnen schwingen der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund (NSU) und seine rassistischen Morde immer mit.

Während sich beim bekannten Beate-Uwe-Paar der Hass nach Außen richtete, kehrt er sich hier gegen das Innere der Familie. Eine gewagte Analogie, die Rainald Goetz wie immer abgründig beschreibt: "Mann schlägt Frau. Die Brutalität des Mannes, die Macht des Stärkeren. Das stimmt ja leider alles. Der Blick des Irrsinns, der einen anstarrt. Die Fratze des Wahns, das Tier, vom Wahnsinn überrollt und dennoch willentlich dem hingegeben. Er könnte sich stoppen, aber er will nicht. Er will die Hemmungslosigkeit seines Wahnsinns ausleben."

Doch viel mehr als die Namen haben sie nicht gemein. In Szenen-Splittern folgt man Bea und Uwe lose durch die 1990er Jahre in der Thüringischen Provinz bis ins Jahr 2021 im Dresdner Villenviertel. Die Beziehung zu Ramin geht in die Brüche, mit Uwe bekommt Bea Kinder – und mit den Kindern kommen Überforderung und Gewaltausbrüche.

Die Schweizer Regisseurin Claudia Bossard, die zum ersten Mal in Berlin inszeniert, findet treffende Bilder, um diese Gewalt nicht plump zu reproduzieren. Manchmal sitzt ein Paar, in Reifrock und Frack aus einem früheren Jahrhundert, beim Sprechen der Texte in einem musealen Glaskasten und lässt die Worte in die Vergangenheit hineinwachsen, während die Deutschlandhymne erklingt. Manchmal wütet Uwe allein im Schaukasten, während Bea am Bühnenrand wimmert.