Bild: RRG/DRA

Wo alles begann: Aus dem Voxhaus in der Potsdamer Straße 10 in Berlin-Tiergarten wird am 29. Oktober 1923 das erste Unterhaltungsprogramm in der Geschichte des Rundfunks in Deutschland gesendet. Das Haus war der Sitz einer Schallplattenfirma. Ursprünglich wurden dort nur Schallplatten aufgenommen.