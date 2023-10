29. Oktober 1923 - Hundert Jahre Radio und acht Irrtümer zur Entstehungsgeschichte

So 29.10.23 | 08:08 Uhr | Von Matthias Schirmer

Transocean/DRA Audio: rbb24 Inforadio Podcastserie | 29.10.2023 | Harald Asel, Matthias Schirmer | Bild: Transocean/DRA

Die Geschichte des Radios begann am 29. Oktober 1923 in einer Dachkammer im Berliner Voxhaus, heißt es oft. Doch das ist nur eins von mehreren populären Irrtümern, die in Mythen rund um die Entstehungsgeschichte des Radios stecken.

Irrtum 1: Das Radio startete in Deutschland Nein. Am deutschen Radiogeburtstag vom 29. Oktober 1923 waren andere Länder schon sehr viel weiter, vor allem die USA, Großbritannien und die Niederlande. Die BBC (British Broadcast Corporation) existierte bereits seit einem Jahr. In den Gründungsjahren war sie keineswegs journalistisch unabhängig, sondern vielmehr ein kommerzielles Rundfunkunternehmen. Bereits mehr als 500 Radiosender existierten zu dieser Zeit in den USA. Sogar Autoradios wurden dort schon gebaut. Das erste Radio von Deutschen für Deutsche sendete das Militär: 1917 machte der Vater des deutschen Radios Hans Bredow erste Programme. In der Nähe des französischen Reims moderierte der Hochfrequenz-Ingenieur Live-Musik für Soldaten in den Schützengräben. Das kam dort sehr gut an.

Irrtum 2: Deutschlands Radiogeschichte begann in Berlin Auch das ist falsch. Brandenburg war Berlin in Sachen Radioentwicklung deutlich voraus: Das erste Hörfunkstudio wurde auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen eingerichtet. Nachrichten und Musik wurden von dort gesendet. Nach Ende des Ersten Weltkriegs ging der ansässige Militärsender 1919 an die Reichspost, die gemeinsam mit Wolffs Telegraphischem Bureau, der ersten Nachrichtenagentur Deutschlands, Radionachrichten entwickelten. Als Rundfunkdienst wurden diese Informationen innerhalb Deutschlands an 80 spezielle Reichspoststellen ausgestrahlt.

Irrtum 3: Die erste Radio-Unterhaltung kam aus dem Voxhaus Auch falsch, denn auch die erste deutsche Studio-Unterhaltungssendung kam aus Königs Wusterhausen. Nachrichten an Postdienststellen weiterzugeben, war den Brandenburger Postfunkern schnell zu langweilig. Außerdem wussten die Telegraphenbeamten, dass ihnen etliche andere Funkstationen, Marineleute und Hobbyfunker unerlaubt zuhörten. Und so wurde am 22. Dezember 1920 um 14 Uhr nachmittags ein improvisiertes Weihnachtskonzert vom Funkerberg gesendet. Daraus entwickelten sich bald regelmäßige Konzert- und Schallplattenübertragungen. Hören konnten das aber nur wenige Profis, nicht das breite Publikum.

Irrtum 4: 1923 entstand das öffentlich-rechtliche Radio Keineswegs. Das erste richtige und dauerhaft angelegte Radioprogramm war kommerziell. Es wurde von der "Deutschen Stunde" gesendet – einer GmbH. Die "Deutsche Stunde" erhielt eine staatliche Lizenz, um für einen Teil Norddeutschlands Unterhaltung zu senden. Zunächst wurde aus dem Dachgeschoss im Voxhaus, einer Plattenspielerfabrik mit Tonstudios, gesendet. Der Grund war einfach: Das Haus lag zentral und hatte ein geeignetes Dach für die Funkverbreitung. Radio im heutigen Sinne für Zuhörende zuhause sollte jedoch gar nicht gemacht werden. Die "Deutsche Stunde GmbH" sowie die nachfolgende "Funkstunde Aktien Gesellschaft" planten, das Radioprogramm in große Säle zu übertragen. Gegen Eintritt war dort "Musik aus dem Äther" zu hören: Live-Listening im Ohren-Kino sozusagen. Die bekannteste dieser Berliner Radio-Bezahl-Shows konnte im Lunapark am Halensee bestaunt werden, einem der bekanntesten Vergnügungsparks seinerzeit.

100 Jahre Radio in Bildern

Bild: RRG/DRA Wo alles begann: Aus dem Voxhaus in der Potsdamer Straße 10 in Berlin-Tiergarten wird am 29. Oktober 1923 das erste Unterhaltungsprogramm in der Geschichte des Rundfunks in Deutschland gesendet. Das Haus war der Sitz einer Schallplattenfirma. Ursprünglich wurden dort nur Schallplatten aufgenommen.

Bild: Transocean/DRA Groß und aufwändig ist die Sendetechnik in den ersten Jahren. Im Bild zu sehen ist der zweite Sender im Voxhaus in Berlin in den 1920er Jahren.

Bild: DRA Sportliche Ertüchtigung via Radio: Der Sprecher der "Funkgymnastikstunde" instruiert Männer und Frauen im Voxhaus-Studio. Ob Hörer:innen vor der Radios in ihren Wohnzimmern die Übungen mitgemacht haben, ist nicht belegt.

Bild: DRA Ab Ende der 1920er Jahre ist es möglich mit Aufnahmegeräten Livemusik im Studio und vor allem das Programm mitzuschneiden. Dafür werden wiederbespielbare Wachsschallplatten verwendet. Damit können anschließend "Schwarzplatten" zur dauerhaften Archivierung hergestellt werden. Im Bild zu sehen ist vermutlich das Schallplattenaufnahmegerät R20.

Bild: rbb/Pilarski Bereits vor der ersten offiziellen Radiosendung aus dem Berliner Voxhaus im Jahr 1923 wurde auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen gesendet. Am 22. Dezember 1920 übertrug die Funkstelle ein Weihnachtskonzert. 120 Menschen sollen damals zugehört haben. Auf dem Bild ist ein Modell der Sendestelle aus dem Jahr 1938 zu sehen.

Bild: Deutsches Rundfunkarchiv Das Voxhaus entspricht schon nach wenigen Jahren nicht mehr den Anforderungen des Hörfunks, der immer anspruchsvoller und komplexer wird. So entsteht in Berlin-Charlottenburg in unmittelbarer Nähe zum Funkturm das "Haus des Rundfunks". Erbaut wird es an der Masurenallee nach Plänen des Architekten Hans Poelzig. Obwohl es kaum Vorbilder für ein Funkhaus gab, sollte das Gebäude wegweisend für den modernen Rundfunk werden. Bis heute ist die Akustik der Studios und Sendesäle herausragend. Der Bau ist seit 2003 Sitz des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Die Aufnahme wurde Anfang der 1930er Jahre gemacht.

Bild: picture alliance / Günter Bratke Britische Militärpolizisten patrouillieren 1952 vor dem Haus des Rundfunks in Berlin. Das Gebäude liegt im britischen Sektor. Die Sowjets haben aber das Haus besetzt und senden von dort den Berliner Rundfunk. Erst 1956 verlassen die Sowjets das Gebäude. Danach wird es dem Sender Freies Berlin (SFB) übergeben.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Ein neues Gebäude für den Rundfunk der DDR: Ab 1956 wird aus dem neu errichteten Funkhaus Nalepastraße gesendet. Anfang der 1990er Jahre ist Schluss. Die Sender werden abgewickelt oder gehen in neugegründeten Sendern auf. Der Komplex steht lange leer. Heute ist es ein Veranstaltungsort und Musiker haben ihre Studios dort.

Bild: picture-alliance/ ZB | Nestor Bachmann In der Nalepastraße in Berlin-Oberschöneweide haben zu DDR-Zeiten die staatlichen Rundfunksender ihren Sitz. Nach der Wende senden für wenige Jahre unter anderem noch DT64 und der privatisierte Berliner Rundfunk aus dem alten Rundfunkgebäude.

Bild: picture-alliance/ ZB | Jan Bauer Sprachrohr der Jugend: Der Jugendsender DT64 ist vor und nach der Wende bedeutsam für ostdeutsche Jugendliche. Trotz zahlreicher Initiativen und Proteste wird das Programm im Mai 1993 laut Einigungsvertrag beendet. Nachfolgersender wird MDR Sputnik.

Bild: rbb / Sebastian Schneider Block E-R des DDR-Rundfunks ist unter anderem der Sitz des DDR-Jugendsenders DT64. Seit dem Ende des Senders 1993 steht das Gebäude leer. Jetzt wird der Bau saniert und ein neues Kreativzentrum soll entstehen.

Bild: picture-alliance / Kalaene Jens Sende- und Redaktionszentrum: 1963 errichtet der Sender Freies Berlin (SFB) neben dem Haus des Rundfunks ein Fernsehzentrum. Das bestehende Rundfunkgebäude bot nicht mehr genügend Platz für sämtliche Fernseh- und Radioprogramme sowie Mitarbeitenden.

Bild: rbb Presse & Information Das Haus des Rundfunks dient seit seiner Eröffnung im Jahr 1931 immer seiner Bestimmung: Radioprogramme erstellen und verbreiten. Seit 2003 ist es die Heimat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), der heute Radio, TV und Internetangebote bereitstellt.





Irrtum 5: Das Radio war zu Beginn ganz unpolitisch Nein. Dem damaligen Staatssekretär im Reichspostministerium, Hans Bredow, war wichtig, dass der Staat die technische Kontrolle über alle Sende- und Empfangsanlagen behielt. Hintergrund war der sogenannte Funkerspuk. Im November/Dezember 1918 besetzten revolutionäre deutsche Soldaten Funkstationen und verbreiteten am 9. November 1918, "die Revolution" habe in Berlin den Sieg errungen. Und das noch bevor klar war, dass sowohl eine Demokratische Republik von Phillip Scheidemann als auch, kurz danach, eine freie Sozialistische Republik von Karl Liebknecht ausgerufen worden waren. Daher wollte Bredow verhindern, dass der Rundfunk in Zukunft politisch vereinnahmt werden kann. Er wollte auch die Radioempfänger kontrollieren: Legal waren nur Radios, die die Reichspost ausdrücklich erlaubte.

Irrtum 6: Die Rundfunk Gebühr kostete damals 350 Milliarden Mark Ja und Nein. Die erste Empfänger-Lizenz der Reichspost kaufte ein Mann aus Moabit. Der Zigarrenhändler Wilhelm Kollhoff aus der Turmstraße 47. Nur mit dieser Lizenz durfte er legal zuhören, schwarzhören war verboten. Während der Hyperinflation waren in Deutschland mehrere Währungen im Umlauf. Kollhoff musste für seine Genehmigung 25 Goldmark bezahlen, sie war 12 Monate gültig. Die Goldmark stammte aus der Zeit vor 1914 und war an ein bestimmtes Goldgewicht gebunden. Kollhoff bezahlte seine Lizenz jedoch mit Papiermark – am 31. Oktober 1923 musste er dafür den Gegenwert von satten 350 Milliarden auf den Tisch legen. So lässt es sich bis heute auf seiner Urkunde nachlesen.

Irrtum 7: Rundfunkteilnehmer Nummer Eins hörte als erster zu. Völlig falsch. Wilhelm Kollhoff war keineswegs der erste Radiohörer in Deutschland. Das waren die Amateurfunker in den Jahren zuvor. Falsch ist aber selbst der Gedanke, "Rundfunkteilnehmer Nummer eins" hätte am Radiogeburtstag, am 29. Oktober 1923, Radio gehört. Seine Hörerlaubnis erwarb er erst zwei Tage später und musste dann noch einige Tage auf sein Radiogerät warten. Denn erst mit der Hörerlaubnis hatte er auch eine Radio-Kauferlaubnis. Kaum zu glauben, aber am Radiogeburtstag hörte niemand zu. Jedenfalls nicht legal.

Irrtum 8: Die erste Rundfunkgebühr brachte nicht viel ein Im Gegenteil. Die Rundfunkgebühr von zwei Mark pro Monat war für die kommerziellen Programmveranstalter und den Staat eine Goldgrube. Der Mannheimer Medienhistoriker Konrad Dussel hat das anhand der Berliner "Funkstunde-AG" genauer geprüft. Er stellte fest: Anfang April 1924 waren nur 600 Geräte in Berlin angemeldet. Zu Beginn verdienten Reichspost und Funkstunde AG jeweils nur 600 Mark mit Radio. Im Oktober, ein halbes Jahr später waren es schon 110.000 angemeldete Teilnehmer in Berlin. Damit stiegen die Einnahmen auf 55.000 Mark monatlich für die Funkstunde AG. Viel Geld für diese Zeit und um zu expandieren. 1925 hatte die Funkstunde AG so viel Geld, um das ganze Voxhaus zu kaufen, aus dem seit 1923 gesendet wurde.

Sendung: rbb24 Inforadio Podcast "Heute minus 100 - es geschah in Berlin", 29.10.2023, 07:00 Uhr