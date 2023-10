Ein Sleaford Mods Konzert muss man sich rein äußerlich so vorstellen: Programmierer und Beatbastler Andrew Fearn (ersetzte 2012 Gründungsmitglied Simon Parfrement, der seitdem Band-Manager ist) drückt an seinem Laptop einen einzigen Knopf und der Sound geht los.

Jede Note klingt genau so, wie man es von den Alben kennt. Fearn tut gar nicht erst so, als würde er da irgendwas live machen. Er fährt den Sound einfach ab und tanzt dann in kurzer Jogginghose hampelige Ausdruckstänze über die Bühne, die wie irgendwas zwischen Slapstick und Sportübung aussehen.

Während der Sänger Jason Williamson, tätowierte Unterarme, ebenfalls in Sporthosen, meist zur Seite gedreht endlose Wortsalven an Schimpfwörtern, Beleidigungen und derben Kommentaren zu den aktuellen Verhältnissen in Großbritannien losballert, bei denen es an "fucks", "cunts" und "bastards" nur so wimmelt. Immer wieder hält sich Williamson dabei eine Wasserflasche über den Kopf und krächzt. Keine Ahnung warum, sieht aber irgendwie gut aus, so dadaistisch.

Dazu ballert Strobo Licht aus 20 Scheinwerfern mit gefühlt 1 Million Lux frontal in die Augen der Zuschauer. Und das 90 Minuten lang. Ohne Pause. Und quasi ohne Ansagen. Und dazu stehen nun 3.500 Leute dicht gedrängt in der ausverkauften Columbiahalle.