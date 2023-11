Vor allem auf Seilers episches Werk habe dessen Herkunft "tiefen Einfluss" ausgeübt. Der heute in Wilhelmshorst bei Potsdam sowie in der schwedischen Hauptstadt Stockholm lebende Autor arbeitete zunächst als Zimmermann und Maurer, bevor er sein Interesse für die Literatur entdeckte.

Der Schriftsteller Lutz Seiler ist mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden. Der 60-Jährige erhielt den mit 50.000 Euro dotierten Preis am Samstag in Darmstadt. Er habe "als Romancier und als Dichter zu seiner eigenen, unverwechselbaren Stimme gefunden, melancholisch, dringlich, aufrichtig, voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition", hieß es von der Jury zur Begründung.

Später studierte Seiler Geschichte und Germanistik an der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Seit 1994 wirkt er als Schriftsteller, sein erstes Werk erschien 1995. Seiler wurde zunächst vor allem durch Lyrik bekannt, später schrieb er auch Romane.

Seilers Gedichtbände sowie spätere Erzählungen und Romane erhielten bereits zahlreiche renommierte Preise, darunter 2014 den Deutschen Buchpreis für sein Romandebut "Kruso". 2020 erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse für "Stern 111".