"Was auf Tour passiert, das bleibt auf Tour"

Von den riesigen, zweistöckigen Bussen mit den Schlafkojen, den Sofaecken, der eigenen kleinen Küche, war Fränkie schon begeistert, bevor der Platz auf dem Fahrersitz sein Zuhause wurde. Ein Freund von ihm hat die Nightliner in den Firmenfarben lackiert. Dem hatte er geholfen, beim schleifen oder abkleben. "Geile Karren waren das, und ich dachte: Sowas möchte ich irgendwann auch mal fahren."

Frank Trapp, den alle nur Fränkie nennen, ist gerade zurück von einer Tour. Sarah Connor hat er gefahren. Jetzt hat er noch den Bus fertig gemacht und auf den Parkplatz gebracht – und erst mal ein paar Stunden geschlafen. Um die 80 Nightliner Busse hat sein Arbeitgeber am Laufen. Nightliner, das sind rollende Hotels, um die Künstlerinnen und Crews an ihre Veranstaltungsorte zu bringen. Irgendwer ist immer gerade damit auf Tour.

Er sei einfach wahnsinnig gerne mit Leuten unterwegs. Überall kenne er Menschen, in Deutschland, im Ausland. Manchmal würden auch richtige Freundschaften entstehen, weil man auf Tour viel Zeit miteinander verbringe. Johannes Oerding sei so jemand zum Beispiel, sagt Fränkie, da würde er schon fast zur Familie gehören. Auch mit den Toten Hosen sei er gerne auf Tour oder mit dem irischen Sänger Rea Garvey.

25 Jahre lang war er damals schon LkW-Fahrer. Aber der Job machte ihm keinen Spaß mehr. Der Druck wurde immer größer, Regelverletzungen waren an der Tagesordnung. Er sei ständig mit einem Bein im Knast gewesen. Also schulte er um, machte den Busführerschein, bewarb sich und wurde prompt eingestellt. Zunächst als zweiter Fahrer, denn bei größeren Touren teilen sich bis zu drei Fahrer das Cockpit, damit man immer durchfahren und trotzdem die Ruhezeiten einhalten kann. Der Traumjob ist auch jetzt, Jahre später, wirklich ein Traumjob geblieben, sagt Fränkie.

Ab und an komme es vor, dass er auf arrogante, hochnäsige Künstler oder Künstlerinnen treffe. Bei denen fehle manchmal der Respekt für die Crew, auch für die Busfahrer. Manche würden etwa nicht verstehen, dass die Busfahrer bestimmte Pausen- und Schlafenszeiten haben, die sie einhalten müssen und wollen. Denn in einem solchen Nightliner fahren bis zu 18 Menschen mit - und Fränkie ist verantwortlich für alle, wenn der Bus mit ihm am Steuer durch die Nacht rollt.