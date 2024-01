1976 gründete er in West-Berlin die weltweit erfolgreiche Gruppe Boney M. Auch das Duo Milli Vanilli war seine Erfindung. Anfang der 1990er Jahre war bekannt geworden, dass die beiden Mitglieder der Band Milli Vanilli nicht selbst sangen. Der Film "Girl You Know It's True" von Simon Verhoeven über den Aufstieg und Fall der Gruppe kam Ende 2023 in die Kinos.

Farian wurde 1941 als Franz Reuther in Kirn in Rheinland-Pfalz geboren. Er wuchs in Armut auf, seine Mutter machte der Krieg zur Witwe. Mit Franz und seinen zwei Geschwistern zog sie nach Saarbrücken. Nach der Hauptschule machte er dort mit Auszeichnung eine Ausbildung zum Koch, Spezialität: französische Küche.

In Berlin war Farian insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren Dauergast. Zum einen gastierte er häufig mit seinen Bands in den ZDF-Sendungen "Disco" und "Hitparade", die in Berlin aufgezeichnet wurden. Zum anderen war hier der Sitz des Musikverlags Hansa, für den Farian arbeitete.

Als erste westliche Pop-Gruppe durften Boney M. zehn Konzerte in der UDSSR geben. Während sich die bundesdeutsche Szene, vor allem Musikkritiker, höhnisch über Farian ausließen, setzte der einfach weiter auf Disco. Mit der Single "Mary's Boy Child" kam er 1978 ins "Guinness-Buch der Rekorde" - an nur einem Tag waren 175.000 Einheiten ausgeliefert worden.

Anfang der 1980er Jahre ebbte die Welle ab. Im Laufe seiner Karriere war er an den Verkäufen von mehr als 800 Millionen Tonträgern beteiligt. Mitte der Achtziger verlor Farian das Interesse an Boney M. und löste die Band kommentarlos auf. Als die Gruppe unter dem Namen später eine eigene Single ohne ihn veröffentlichte, nahm er die Platte vom Markt.

Er versuchte sich in diesen Jahren vor allem an Rockmusik, arbeitete mit Meat Loaf zusammen, coverte Led Zeppelin. Stevie Wonder besuchte den bekennenden Provinzler Farian in dessen Studio. Im hessischen Nest Rosbach nahmen die beiden "I Just Called to Say I Love You" auf.

1988 konzipierte Frank Farian wieder eine Band am Reißbrett: das Pop-Rap-Duo Milli Vanilli. Es erreichte nicht nur in der Bundesrepublik und anderen europäischen Ländern die Spitze der Charts, sondern hatte auch in den USA drei Nummer-Eins-Singles. "Girl You Know It's True" war wieder ein Cover - von dem die Urheber des Originals zuerst nichts wussten. Dafür gab es sogar einen Grammy - und Farian wurde als erfolgreichster Produzent in den USA ausgezeichnet.