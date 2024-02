Do 22.02.24 | 16:25 Uhr

Fritz Puppel, einer der Gründer der Band City, ist tot. Er sei bereits am 10. Februar im Alter von 79 Jahren gestorben, sagte City-Sänger Toni Krahl am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Gitarrist und Komponist Puppel hatte die Band 1972 zusammen mit Klaus Selmke (1950-2020) in der DDR gegründet und war bis zur Band-Auflösung 50 Jahre später Mitglied der Gruppe. City - bekannt etwa für Hits wie "Wand an Wand", "Mir wird kalt dabei" oder "Am Fenster" - zählte zu den erfolgreichsten Bands der DDR und war auch bereits zur damaligen Zeit im nicht-sozialistischen Ausland bekannt.