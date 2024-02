Die Schauspielerin Johanna von Koczian ist tot. Sie sei am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Berlin im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen, sagte ihre einstige Agentin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Familie.

Johanna von Koczian wurde am 30. Oktober 1933 in Berlin geboren. Bereits ihre Mutter wirkte in Kinofilmen mit.

Die junge Berlinerin begann ihre Laufbahn als Schauspielerin in den 1950er Jahren. Bis 1952 absolvierte sie ihre Ausbildung am Mozarteum in Salzburg. Ab 1951 war sie bei den Salzburger Festspielen engagiert, ab Mitte der Fünfziger spielte sie in West-Berlin im Schillertheater und am Schlosspark-Theater.