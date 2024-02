Berliner Theaterpreis 2024 geht an Nele Hertling

Do 22.02.24 | 13:49 Uhr

Die Dramaturgin, Kuratorin und Intendantin Nele Hertling wird in diesem Jahr mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet. Das teilte am Donnerstag Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner als Vorsitzender der Stiftung Preußische Seehandlung mit.

Hertling, die am Freitag 90 Jahre alt wird, wird für ihre Verdienste für das Theater und für die Gründung mehrerer Förderfonds und Netzwerke, geehrt, hieß es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung.