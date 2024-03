TJ Kreuzberg Montag, 25.03.2024 | 18:26 Uhr

Aus mehreren Gründen halte ich das Denkmal für gut: Wir erinnern mit verschiedenen Bauten an die diversen Epochen und Ereignisse in diesem Land und dieser Stadt. Wir erhalten und sanieren in großem Umfang (vor allem Wohn-) Gebäude aus der DDR-Zeit, aber auch etwa die Mauer oder das Rundfunkgebäude an der Nalepastraße, aus der Nazi-Zeit, aus dem Kaiserreich und der Weimarer Republik. Mit Blick auf den 9. November 1989 gibt es kein Denkmal, obschon es ein herausragendes Ereignis der 2. Hälfte des 20. Jh. ist. Und was sollte sonst auf den alten Sockel. Kaiser Wilhelm wäre ja wohl unpassend. Und ich bin jeden Tag froh über die Einheit und das Ende der Mauer. Es war das öffentliche Ereignis meines Lebens und ein großes Geschenk, was durch die Revolution der Menschen in der DDR zustande gekommen ist. Allerdings zeigt das Einheitsdenkmal und seine Entstehung, zu welch einem Hindernis das Vergaberecht für die öffentliche Hand verkommen zu sein scheint. Da bräuchte es vielleicht mal eine Reform