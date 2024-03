Jazzpreis Berlin geht an Alexander von Schlippenbach

Der Jazzpreis Berlin 2024 geht an Alexander von Schlippenbach. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird von rbb Kultur und der Senatsverwaltung für Kultur vergeben, wie der rbb am Mittwoch mitteilte. Der Preis wird am 3. Juli im Rahmen eines Konzertes im Studio 14 des rbb verliehen.

Alexander von Schlippenbach zählt zur ersten Generation der europäischen Free-Jazz-Musiker. Der Pianist habe eine Form des musikalischen Austauschs kultiviert, der auf höchster Ebene Hören und Emotion, Kalkül und spontane Reaktion miteinander verbinde, heißt es zur Begründung. Seine grundlegende Arbeit habe vielen heutigen Künstlern den Weg bereitet.