Nach der Entscheidung, die Berliner Techno-Kultur zum immateriellen Kulturerbe zu erklären, hoffen die Clubbetreiber in der Hauptstadt auf staatliche Finanzhilfen.

Der Vorsitzende der Berliner Clubcommission, Marcel Weber, beklagte am Samstag in der rbb24-Abendschau eine zunehmende Bedrohung der bestehenden Clubkultur in der Stadt. "Durch die Corona-Pandemie haben wir jetzt noch mal endgültig eine ganz andere Situation. Es gibt kaum noch Raum in dieser Stadt. Es gibt einen großen Verteilungskampf um die wenigen Flächen, die noch da sind", sagte Weber.

Die Clubszene werde es auf Dauer nur mit Zuschüssen vom Bund oder dem Land Berlin schaffen, das Bestehende zu erhalten. "Seit vier Jahren gibt es einen Entschließungsantrag auf Bundesebene, dass Clubs als Kulturstätten anerkannt werden. Und ich hoffe einfach, dass diese Entscheidung jetzt, dass wir Kulturerbe geworden sind, auch noch mal so ein bisschen Wind unter die Flügel gibt", sagte Weber.