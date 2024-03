Die schwere Eisentür des Depots öffnet sich. Im Dunkel der Halle zeichnen sich lange Regalreihen ab. Als sich das Neonlicht zurecht geplinkert hat, zeigen sich hinter dem Vitrinenglas eine Unzahl an Porzellanfiguren, lachenden Buddhas, Bronzen oder Bildrollen. Dies sind die asiatischen Sammlungen des Ethnologischen Museums in Dahlem. Aus ihnen schöpfen sich wechselnde Ausstellungen, die im Humboldt Forum, dem neu erbauten Stadtschloss, gezeigt werden.

Ein Blick zurück ihn die Kolonialgeschichte: Briten und Franzosen hatten sich bereits seit den 1850er-Jahren in zwei sogenannten "Opiumkriegen" ihre Geltung in China erstritten. In den 1890ern hatte dann auch Deutschland seine Flotte so weit nachgerüstet, dass es in Fernost mitmischen wollte. Doch dagegen richtete sich unter den Chinesen immer mehr Widerstand.

Als "Boxer" bezeichneten die Europäer Kämpfer in Nordchina, die 1898 eine Art Geheimbund gebildet hatten gegen zunehmenden westlichen Einfluss in China. Diese Paramilitärs nannten sich selbst dagegen "Bewegung der Verbände für Gerechtigkeit und Harmonie". Sie griffen zunächst die Gebäude christlicher Missionen und deren chinesische Anhänger an, bald aber auch ausländische Kaufleute und Diplomaten. Ausländische Gesandtschaften wurden in Peking belagert. Eine Allianz aus acht Ländern entsandte im Jahr 1900 Truppen nach China, darunter das Deutsche Reich mit 20.000 Mann. Die Order des deutschen Kaisers lautete: "Gefangene werden nicht gemacht." Also wurden die Widerständler brutal verfolgt, die meisten mit dem Schwert geköpft. In ganz Peking nahmen die westlichen Militärs im Triumph mit, was sie kriegen konnten – darunter auch viele Kunstobjekte.