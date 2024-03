Was wäre, wenn man die Zeit anhalten könnte? Bis zu welchem Punkt müsste man sie zurückdrehen, um den Krieg ungeschehen zu machen? Welche Schicksalsknoten müsste man aufknüpfen – bis zu dem Moment, an dem alles noch anders hätte kommen können?

Auf Kathrin Froschs Bühne steht ein gigantisches Schicksalsrad still, eine Zeitscheibe, als sei es eine Inszenierung von Ulrich Rasche. Nur von der Hand der Schauspielerinnen und Schauspieler lässt sie sich mühsam in Bewegung setzen. Auf dieser Scheibe wird die zentrale Rivalitätsszene zwischen Kriemhild und Brünhild, die sich in Brautkleidern angiften, nur als eine Realitätsmöglichkeit unter vielen gespielt.



Dann geht es zurück zum Beginn der Sage – bis zur ersten Begegnung von Brünhild und Siegfried in Island. Svenja Liesaus Brünhild ist eine freiheitsliebende Kämpfernatur, ihr Haar bedeckt den ganzen Körper. Siegfried dagegen scheint eher Glück gehabt zu haben beim Töten des Drachens – Janek Maudrich gibt ihn als netten Lulatsch in Jeans und T-Shirt, der mit seiner Männlichkeit nur herumprobiert und -posiert.

Zwar begehrt er die starke Königin, will sie aber nicht zur Frau. Sie wirft ihn hochkant raus – und zurück kommt er mit dem schwächlichen König von Burgund und dessen Gefolge: ein lächerlicher Tross aus Männern in Gymnastikanzügen und papageienbunten Fellmänteln.