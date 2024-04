Robin Hood, den Rächer der Entrechteten, hat es als reale Person womöglich nie gegeben. Den furchtlosen Helden vom Sherwood Forest kennen wir vor allem als Filmlegende. Aber auch in Musical-Form gibt es ihn: Vor zwei Jahren hat das Musical "Robin Hood" im hessischen Fulda seine Uraufführung erlebt, am Mittwochabend wurde im Admiralspalast die Berliner Premiere gefeiert. Zugeschaut hat dabei auch ein berühmter Gast: der irische Sänger Chris de Burgh. Er hat nämlich einige Stücke des knapp dreistündigen Musicals komponiert.

Irgendwie gehen die Achtziger Jahre nie wirklich vorbei. Mit ihrer Musik holen sie uns jetzt auch im Musical wieder ein. "Don’t pay the Ferryman", einer der großen Hits von Chris de Burgh, wird hier zur Hymne "Freiheit für Nottingham". Denn darum dreht sich schließlich alles in der Saga um den Mittelalterhelden Robin Hood: Um Freiheit von der Unterdrückung, um Selbstbestimmung und den Kampf gegen die Obrigkeit.

Doch bis es so weit ist, hat dieser Robin Hood noch einiges zu bewältigen. Denn er ist keineswegs ein strahlender Held, vielmehr startet er als zerrissener, zaudernder Zweifler im Zwiespalt mit sich selbst, seiner adligen Herkunft und seiner Rolle in der Welt. Er ist ein Musical-Held mit inneren Konflikten. Einer, der sich und seine Power erst noch entwickeln muss. Für die altbekannte Story ist das ein spannender Spin: Ein Robin Hood, der mehr über Pfeil und Bogen weiß als über sich selbst.

Im Riverdance-Style fetzt das Musical-Ensemble zu schmissigen Songs spiel- und sangesfreudig über die Bühne. Sehnige Körper in ledernen Lendenschurzen und glitzernden Kettenhemden fügen sich kraftvoll und stimmig in eine geschmeidige Gesamtchoreographie ein. Das Bühnenbild ist minimalistisch, aber einfallsreich. Hohe Wände aus Metallgittern umrahmen das Geschehen wie ein Gerüst, das verschiebbar ist, sich teilen und neigen kann. So entstehen blitzschnell neue Szenerien. Lichtprojektionen werfen die Bilder von nebligen Wäldern, flackerndem Kerzenlicht und dicken steinernen Mauern an die Wände.