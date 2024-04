Das jüdische Kulturschiff MS Goldberg tourt seit Mittwoch wieder durch Brandenburg. Erste Station ist Eisenhüttenstadt. Danach sind sechs weitere Stationen in Frankfurt an der Oder, Schwedt, Potsdam, Brandenburg an der Havel, Rathenow und Wittenberge geplant, teilte das MS-Goldberg-Team mit. Das jüdische Kulturschiff geht an den Stationen jeweils einige Tage vor Anker. So wird beispielsweise bis zum 14.April in Eisenhüttenstadt gespielt, ehe das Schiff nach Frankfurt (Oder) weiterzieht. Die Tour geht dann am 2. Juni in Wittenberge in der Prignitz zu Ende.