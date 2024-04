Für die Videospiel-Branche war es der wohl wichtigste Tag des Jahres: In München wurde der Deutsche Computerspielpreis vergeben. Insgesamt 800.000 Euro Preisgeld ging an Kreativschaffende, abgeräumt haben auch mehrere Studios aus Berlin. Von Magnus von Keil



Mit ihrem Debüt-Titel "Ad Infinitum" war das Berliner Entwicklerstudio Hekate beim Deutschen Computerspielpreis 2024 in gleich drei Preiskategorien nominiert - und gewann auch in allen dreien. Das erst 2019 gegründete Studio wurde am Donnerstagabend in München für die "Beste Story", das "Beste Debüt" und das "Beste Audiodesign" ausgezeichnet.

Auch der Preis für das beste "Serious Game" - Spiele, die sich mit ernsten Thema befassen - ging nach Berlin. In "Friedrich Ebert - Der Weg zur Demokratie" übernimmt man als Spielerin oder Spieler die Rolle des Politikers Friedrich Ebert (1871-1925) und muss versuchen, von Eberts Schreibtisch aus eine stabile Demokratie in Deutschland aufzubauen, indem Probleme rechtzeitig erkannt und entspechend gemanagt werden.

Das Spiel wurde vom Kreuzberger Studio Playing History umgesetzt und in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg entwickelt. Es kommt sowohl in Schulen als auch in Museen zum Einsatz und richtet sich vor allem an Schüler und Jugendliche ab 14 Jahren. Das Medium Videospiel nicht ausschließlich zur Zerstreuung und Unterhaltung zu nutzen, sei besonders in diesen Zeiten wichtig.